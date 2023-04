Aus für die deutschen Atomkraftwerke: Welche Bilanz zu ziehen ist

Wunderland Kalkar: Das als Schneller Brüter geplante Atomkraftwerk in Nordrhein-Westfalen wurde 1985 fertiggestellt, ging aber wegen Sicherheitsbedenken nie in Betrieb. Heute befindet sich auf dem Gelände ein Freizeitpark.

Nach gut sechs Jahrzehnten Atomenergie sind vor einer Woche die drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen: Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Hieß es in der euphorischen Anfangszeit der AKWs noch, man könne die Stromzähler abschaffen, weil Atomstrom unglaublich billig sei, ist heute eine völlig andere Bilanz zu ziehen.