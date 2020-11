Aufstand in philippinischem Gefängnis

Was die Gewalt in dem Hochsicherheitsgefängnis New Bilibid Prison in der Stadt Muntinlupa nahe Manila ausgelöst hat, war Behördenangaben zufolge zunächst unklar. Erst im Oktober waren bei Zusammenstößen rivalisierender Gangs in dem Gefängnis neun Menschen ums Leben gekommen. Ob die beiden Vorfälle im Zusammenhang stehen, war noch unklar. Im berüchtigten New Bilibid Prison sitzen 18.000 Häftlinge ein. Überwachungskameras sind aber nur an strategischen Stellen angebracht, zudem werden die Gefangenen nicht rund um die Uhr bewacht.

