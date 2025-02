Aufregung in Deutschland wegen verglühender Raketentrümmer

SpaceX hatte in der Nacht eine Falcon-9-Rakete mit 23 Starlink-Kommunikationssatelliten vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet

Medienberichten zufolge gab es wegen der Leuchterscheinungen zahlreiche besorgte Anrufe bei der Polizei. Einem Sprecher des Weltraumkommandos der Bundeswehr im nordrhein-westfälischem Uedem zufolge handelte es sich um eine ausgebrannte Raketenstufe einer Falcon-9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX. Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Über Großbritannien verglüht

SpaceX hatte nach eigenen Angaben in der Nacht eine Falcon-9-Rakete mit 23 Starlink-Kommunikationssatelliten vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Die nicht steuerbare Raketenstufe fiel nach Angaben des Bundeswehrsprechers später über Großbritannien zurück in die Erdatmosphäre und verglühte. Wegen der klaren Sichtverhältnisse und der großen Höhe sei dies in der Nacht über Deutschland gut zu verfolgen gewesen.

Ein Routinemanöver

Wie der Sprecher am Mittwoch weiter mitteilte, handelte es sich bei dem Wiedereintritt der Raketenteile um ein Routinemanöver. Eine Gefährdung für Menschen sei damit nicht verbunden gewesen. Ob eventuell nicht vollständig verglühte Kleinstteile die Erdoberfläche erreicht hätten, sei nicht bekannt.

