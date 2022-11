Aufforstung nur kleiner Hebel gegen Klimakrise

Wälder in Trockengebieten anzupflanzen, bringt wenig für den Klimaschutz. Zu diesem Schluss kommt ein israelisches Forschungsteam in einer Studie, die im Fachjournal "Science" publiziert wurde. Bäume speichern beim Wachstum zwar Kohlenstoff und wirken so der Erwärmung der Atmosphäre entgegen.