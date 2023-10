AUA und Lufthansa fliegen Tel Aviv bis 30. November nicht an

Diese Entscheidung wurde aufgrund "der sich weiterhin unklar entwickelnden Situation in Israel und nach intensiver Analyse der Lage" getroffen, teilte die AUA am Freitag in einer Aussendung mit.

Passagiere werden gebeten, sich mit den Servicecentern in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie auch:

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper