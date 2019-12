Attacke vor Moskauer Geheimdienst gibt Rätsel auf

Nach den tödlichen Schüssen nahe der Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau gibt es neue Spekulationen über die Hintergründe des Angriffs.

Es war also ein Einzeltäter, das versichert auf jeden Fall der FSB. Und es waren keineswegs drei Angreifer, wie zahlreiche Medien anfangs gemeldet hatten. Laut FSB schaffte es dieser Einzeltäter nicht in die Eingangshalle der FSB-Zentrale an der Lubjanka, auch das hatten die unabhängigen Medien berichtet. Jewgeni Manjurow hieß der getötete Angreifer jedenfalls, 39, ledig, ein Wachmann, Sportschütze und gescheiterter Kleinunternehmer aus der Moskauer Vorstadt Podolsk. Er lebte mit Mutter und Oma zusammen, war schon in seiner Kindheit Kampfsport- und Waffenfan, ein Sonderling, erzählen die Nachbarn. Das klingt nach einem Amokläufer, nach einem, der im Moskauer Stadtzentrum aus der U-Bahn stieg, um Angst und Schrecken zu verbreiten.

Manjurow war mit einem Saiga-Jagdgewehr bewaffnet, er hatte einen Sprengsatz und Granaten im Rucksack. Aber er schoss keineswegs wahllos um sich, er zielte genau, tötete einen Staatssicherheitsmann, verwundete drei weitere, nur einer der Verletzten war Zivilist. Manjurow hatte es ganz offensichtlich auf FSB-Leute abgesehen.

Noch ist unklar, ob der Todesschütze wirklich keine Komplizen oder Hintermänner hatte. Er soll zuletzt für eine Wachschutzfirma gearbeitet haben, der Kontakte zu Veteranen der FSB-Spezialeinheit "Wimpel" nachgesagt werden. Handelte es sich also um einen Konflikt im russischen Inlandsgeheimdienst FSB?

Massiver Hass

In einer internen Fehde suchen Killer in der Regel nicht den Tod. Manjurow aber griff demonstrativ und tolldreist das berühmte Hauptquartier des FSB an, die Lubjanka, die seit Stalin ein Symbol für die Macht und Grausamkeit des Staates darstellt. Und eines der am besten bewachten Gebäude der Welt, eine Festung.

Jewgeni Manjurow verübte eine Terrorattacke auf den wichtigsten Sicherheitsdienst Russlands, auch wenn das russische Ermittlungskomitee jetzt nicht wegen Terrors ermittelt, sondern wegen Mordes an Mitarbeitern der Rechtsschutzorgane. Wie gut der Selbstmordattentäter den FSB gekannt hatte, ist vorerst ungewiss. Aber er hat ihn offenbar massiv gehasst. (scholl)