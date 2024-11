Astronauten parkten Raumkapsel an der ISS um

Die NASA-Astronauten Nick Hague, Suni Williams und Butch Wilmore sowie der russische Kosmonaut Alexander Gorbunow stiegen in den "Crew Dragon", dockten ihn in einer rund einstündigen Aktion ab - und an anderer Stelle wieder an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde zeigten. Auch die Kontrollzentren der NASA sowie der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk waren beteiligt.

Nächster Versorgungsflug soll starten

Die Aktion war notwendig geworden, weil am Montag der nächste Versorgungsflug zur ISS starten sollte. Für dieses "Dragon"-Raumschiff, das Versorgungsnachschub und Materialien für wissenschaftliche Experimente zur ISS bringen soll, sei nun eine nach vorne gerichtete Andockstelle frei, hieß es.

Derartige Umpark-Aktionen kommen an der ISS immer mal wieder vor. Erst im Mai hatte eine "Dragon"-Kapsel Platz machen müssen für den "Starliner", der zwei Astronauten zur ISS brachte. Insgesamt war es nach Angaben der NASA die fünfte bemannte Umpark-Aktion einer "Dragon"-Kapsel.

