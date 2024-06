Assange: Australiens Premier: Diplomat begleitet WikiLeaks-Gründer

"Ich möchte sagen, dass die australische Regierung Herrn Assange weiterhin konsularische Unterstützung gewährt hat (...)", sagte Albanese am Dienstag.

Konkret handle es sich um den Hochkommissar in Großbritannien, Stephen Smith, "der Herrn Assange bei seiner Ausreise aus Großbritannien begleitete, und durch den Botschafter in den USA, Kevin Rudd, der ebenfalls wichtige Unterstützung leistet." Assange war nach WikiLeaks-Angaben am Montagnachmittag in ein Flugzeug in London Stansted gestiegen. Das Flugzeug, in dem der WikiLeaks-Gründer vermutet wird, ist am Dienstag in Bangkok gelandet. Am Mittwoch soll auf den Nördlichen Marianen - einem US-Außengebiet im Westpazifik - ein Gerichtstermin stattfinden, bei dem eine Einigung über seine Freilassung mit den US-Justizbehörden abgesegnet werden könnte.

Vereinbarung ausgehandelt

Albanese hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Lösung in dem Fall stark gemacht. Assange saß fünf Jahre lang in einem Gefängnis in London. Die USA hatten bisher Assanges Auslieferung verlangt. Assange hat nun aber mit dem US-Justizministerium eine Vereinbarung ausgehandelt, wonach er sich teils schuldig bekennen will und ihm im Gegenzug eine weitere Haft in den USA erspart bleibt, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die am Montagabend US-Ostküstenzeit veröffentlicht wurden.

Bild: APA Grafik

"Durch seine fortgesetzte Inhaftierung ist nichts zu gewinnen, und wir wollen, dass er nach Australien zurückgebracht wird", sagte Albanese. "Wir haben uns für die Interessen Australiens eingesetzt und alle geeigneten Kanäle genutzt, um ein positives Ergebnis zu erzielen." Sobald das Gerichtsverfahren endgültig abgeschlossen sei, werde er sich eingehender äußern, betonte der Premier. Er hoffe, dass dies sehr bald der Fall sein werde.

Assanges Flug

Auf der Plattform "flightradar24" war die Flugnummer VJT199, die internationale Medien Assanges Flug zuschrieben, Dienstag früh (MESZ) die von Nutzern weltweit am meisten beobachtete Verbindung. Demnach landete die Chartermaschine zu Mittag (Ortszeit) auf dem Don Mueang International Airport, dem kleineren der beiden Flughäfen der thailändischen Hauptstadt.

Unklar war, ob das Flugzeug in Bangkok nur aufgetankt werden und dann auf die Nördlichen Marianen - ein US-Außengebiet im Westpazifik - weiterfliegen sollte. Der britische "Guardian" schrieb, dass Assange auch in einem anderen Flugzeug weiterreisen könnte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Julian Assange Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.