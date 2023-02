Arm amputiert, um einen Mann bergen zu können

"Wir arbeiten rund um die Uhr, um jede Minute auszuschöpfen, in der es noch eine Chance gibt, Menschenleben zu retten", sagt Oberstleutnant Pierre Kugelweis im Telefonat mit den OÖN. Er ist der Sprecher der Katastrophenhilfseinheit Austrian Forces Disaster Relief Unit (AFDRU). 82 Personen umfasst die Truppe, die seit Mittwoch in Antakya, der Hauptstadt der vom Erdbeben in der Türkei am stärksten betroffenen Region Hatay, im Einsatz ist.