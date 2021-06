Arbeiter starb bei Explosion in russischer Goldmine

Noch sei unklar, wie viele Männer zum Zeitpunkt des Unglücks in der Republik Burjatien unter Tage waren, teilten die lokalen Behörden laut Agentur Interfax am Donnerstag mit. Mehrere Menschen sollen in Sicherheit gebracht worden sein. Über mögliche Verletzte war zunächst nichts bekannt.

Grund für die Explosion könnten nicht eingehaltene Sicherheitsvorschriften bei der Lagerung von Sprengstoff gewesen sein, berichteten Medien. In russischen Bergwerken kommt es immer wieder zu vergleichbaren Unfällen.