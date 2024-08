Anti-Mafia-Ermittler: Vermögen in Höhe von 100 Millionen Euro beschlagnahmt

Die beiden leiteten eine der wichtigsten Firmengruppen im Osten Siziliens, die in verschiedenen Bereichen tätig ist, vor allem in der Abfallwirtschaft und -entsorgung, teilten die Ermittler mit. "Im Laufe der Jahre ist es Vater und Sohn gelungen, ein wahres Netzwerk von Unternehmen zu schaffen und die Aktivitäten der Familie mit Gesellschaften zu diversifizieren, die in der Krankenhausreinigung, im Immobilienbereich und in der Verwaltung eines sehr bekannten Strandclubs an der Küste von Catania tätig sind", heißt es in der Mitteilung.

Ermittlungen seit 2020

Laut den Ermittlern begann die Untersuchung gegen die beiden Unternehmer im Jahr 2020. Die Kriminalisten gehen davon aus, dass Vater und Sohn jahrzehntelang mit dem Mafiaboss Maurizio Zuccaro zusammengearbeitet haben, der eine lebenslange Haftstrafe im Mailänder Opera-Gefängnis verbüßt.

