Ein piepsender, offener Kühlschrank, ein Drucker, der automatisch beidseitig bedruckte Dokumente ausspuckt, und Fußspuren, die zum nächsten Mülleimer führen. All diese Dinge sind Beispiele für grüne "Nudges", die Menschen zu umweltfreundlicherem Verhalten bewegen sollen – etwas also zu tun oder zu unterlassen. "To nudge" kann mit "anstupsen" übersetzt werden. Nudges sind keine Ver- oder Gebote, sie können einfach und ohne großen Aufwand umgangen werden.