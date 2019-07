Anschlag in somalischer Hauptstadt: Mindestens sieben Tote

Dabei seien mindestens sieben Menschen getötet worden, sagte der Polizeioffizier Mohamed Hussein am Mittwoch.

Zudem sei der Bürgermeister von Mogadischu, Abdirahman Osman, verletzt worden. Er hatte nur Stunden zuvor nach eigenen Angaben auf Twitter den UNO-Sondergesandten in Somalia, James Swan, getroffen. Zunächst war unklar, wer für den Anschlag verantwortlich war.

In Mogadischu waren erst am Montag 17 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 28 weitere verletzt worden, als ein Selbstmordattentäter sein Auto an einem Kontrollposten in die Luft sprengte. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab beanspruchte die Tat für sich.

Die Al-Shabaab-Miliz war 2011 aus Mogadischu vertrieben worden, sie kontrolliert aber immer noch große ländliche Gebiete im Süden und Zentrum Somalias und verübt immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte und Zivilisten. Die mit Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in dem verarmten Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Die US-Streitkräfte und eine Friedenstruppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützen die Regierung im Kampf gegen die Gruppe.

Bürgermeister Osman werde derzeit wegen seiner Verletzungen behandelt, sagte dessen erster Stellvertreter Mohamed Abdullahi Tulah dem staatlichen Radiosender Muqdisho. Einige seiner Stellvertreter und weitere Vertreter der Stadtverwaltung seien ebenfalls durch die heftige Explosion verwundet worden.

Es gebe Hinweise darauf, dass es sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt habe, erklärte Mahdi Abdirahman, ein Vertreter der Sicherheitsbehörden. Ein Attentäter sei demnach möglicherweise in das Gebäude gelangt, indem er sich als Mitarbeiter der Stadtverwaltung ausgegeben habe. Nähere Angaben könne er aber nicht machen.