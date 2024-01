Angriffe im Roten Meer: Container-Reederei CMA verdoppelte Frachtrate

Der Transport für einen 40-Fuß-Container zwischen Asien und dem westlichen Mittelmeer koste ab dem 15. Jänner 6.000 US-Dollar (5.430 Euro), nach bisher 3.000 Dollar, teilte die Gruppe am Dienstag mit.

Die Preise ins östliche Mittelmeer, in die Adria, das Schwarze Meer und nach Syrien wurden ebenfalls drastisch angehoben. Details dazu wollte ein Sprecher aber nicht nennen.

Manche Reedereien meiden mit einigen ihrer Schiffe seit den Angriffen auf Frachter im Roten Meer den Suez-Kanal. Sie leiten die Schiffe über das Kap der Guten Hoffnung an der Spitze Südafrikas um. Der Weg ist deutlich weiter als der durch den Suez-Kanal, was auch zu höheren Treibstoff- und Personalkosten führt. Für die Fahrt durch das Rote Meer wiederum haben sich die Versicherungskosten erhöht.

Containerschiffe des dänischen Reedereiriesen Maersk etwa werden nach mehreren Angriffen auf Handelsschiffe auf unbestimmte Zeit nicht mehr durch das Rote Meer fahren. Nachdem alle Fahrten durch das betroffene Gebiet von Sonntag bis Dienstag zunächst für 48 Stunden ausgesetzt worden waren, hat die dänische Reederei beschlossen, jeglichen Frachtverkehr durch das Meer sowie den Golf von Aden nun bis auf weiteres zu pausieren. Das teilte der Konzern am Dienstag mit.

Auch Deutschlands größte Container-Reederei Hapag-Lloyd meidet wegen der unsicheren Lage im Roten Meer weiter das Seegebiet im Nahen Osten. "Wir beobachten die Situation täglich sehr genau, werden unsere Schiffe aber bis zum 9. Jänner umleiten", teilte ein Unternehmenssprecher am Dienstag mit. Am nächsten Dienstag wolle das Hamburger Unternehmen erneut darüber entscheiden, ob die Schiffe weiter über das Kap der Guten Hoffnung an der Spitze Südafrikas umgeleitet werden sollen.

Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen greifen Israel seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges immer wieder unter anderem mit Drohnen und Raketen an. Sie attackieren dabei auch Schiffe im Roten Meer, um sie an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern. Für den Welthandel gilt das Rote Meer als einer der wichtigsten Schifffahrtswege, weil es das Mittelmeer über den Suezkanal in Ägypten mit dem Indischen Ozean verbindet.

