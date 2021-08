Anerkennung von Hitzerekord auf Sizilien fraglich

Der bisherige Rekord stammt von 1977, wie die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf am Donnerstag bestätigte. Damals wurden 48 Grad in Athen und Elefsina in Griechenland gemessen.

Nicht vom offiziellen Wetterdienst gemessen

Die WMO sei über die Messung auf Sizilien informiert und schaue sich die Details an, sagte eine Sprecherin. Der Vorsitzende des Ausschusses, der Wetterrekorde prüft, verweise aber darauf, dass die Messung nicht vom offiziellen italienischen Wetterdienst, der vom Militär betrieben wird, vorgenommen wurde.

Die Weltwetterorganisation prüft alle gemeldeten Rekorde auf Herz und Nieren. Dabei werden die Umstände an Ort und Stelle - etwa wo und wann genau bei welchen Wetterverhältnissen gemessen wurde - ebenso untersucht wie das Messgerät. So hatte sie etwa im Juli einen im vergangenen Jahr aus der Antarktis gemeldeten Rekord vor einigen Wochen zurückgewiesen, weil das Messgerät mit einem improvisierten Strahlenschutz versehen war, der die Messung beeinflusst haben könnte. Die Prüfungen dauern meist mehrere Monate.

Derzeit wüten im Süden Europas aufgrund der extremen Hitze verheerende Waldbrände.

Immer häufiger Temperaturrekorde

Bereits 2019 war das wärmste Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Unter anderem in Deutschland, Frankreich und Großbritannien wurden in diesem Jahr Temperaturrekorde gebrochen. Elf der zwölf wärmsten Jahre in Europa fallen in die Periode zwischen 2000 und 2019.