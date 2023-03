Amoklauf mit acht Toten in Hamburg: Polizei verhinderte Schlimmeres

Es ist eine der schlimmsten Straftaten in der jüngeren Geschichte Hamburgs: Bei einem Amoklauf in einem Gebetshaus der Zeugen Jehovas wurden am Donnerstagabend acht Menschen getötet – darunter auch ein ungeborenes Kind. Und es hätte noch schlimmer kommen können: Nur weil die Polizei bereits vier Minuten nach dem ersten Notruf am Einsatzort war, konnten viele Menschenleben gerettet werden, sind sich die Behörden sicher.

Gegen 21.11 Uhr schossen die Einsatzkräfte die verriegelte Tür zum Gebäude frei und konnten so den Täter aufhalten. Der 35-Jährige sei daraufhin in das erste Obergeschoß des Gebäudes geflüchtet, wo er sich nach Polizeiangaben selbst tötete, hieß es.

Bei den acht Todesopfern handelt es sich um vier Männer, zwei Frauen, einen weiblichen Fötus im Alter von 28 Wochen und den Schützen. Die Männer und Frauen seien zwischen 33 und 60 Jahre alt gewesen und allesamt deutsche Staatsbürger, sagte der Leiter des Staatsschutzes der Polizei, Thomas Radszuweit. Acht Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, darunter auch die werdende Mutter.

Schock und tiefe Betroffenheit bei den Menschen in Hamburg Bild: APA/AFP/Tobias Schwarz

Der Angreifer wurde als 35-jähriger Deutscher identifiziert: Philipp F. sei ein ehemaliges Mitglied der Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas gewesen und habe diese vor eineinhalb Jahren freiwillig, aber offensichtlich nicht im Guten verlassen, hieß es.

Der im bayrischen Memmingen geborene F. sei Sportschütze gewesen und habe die bei der Tat verwendete Waffe – eine halbautomatische Pistole – legal besessen. Bei dem Verbrechen habe F. insgesamt neun Magazine mit mehr als 130 Schuss verschossen, weitere 22 Magazine habe er bei sich getragen. Auch in der Wohnung des Schützen wurde eine größere Menge Munition gefunden. Der Leiter der Staatsanwaltschaft, Ralf Peter Anders, sprach von 15 geladenen Magazinen mit jeweils 15 Patronen und vier Schachteln Munition mit weiteren 200 Patronen.

ZIB 1: Hamburg: Details nach Anschlag auf Gebetshaus

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Über das Tatmotiv konnte zunächst nur spekuliert werden: Offenbar gab es einen Hinweis auf mögliche psychische Probleme bei Philipp F. Im Jänner ging demnach ein anonymes Schreiben bei der Polizei ein, in dem eine Überprüfung der Waffenfähigkeit gefordert wurde. Philipp F. leide an einer psychischen Erkrankung, so der anonyme Schreiber, und pflege eine besondere Wut auf alles Religiöse – insbesondere auf die Zeugen Jehovas.

Die Zeugen Jehovas zeigten sich "tief betroffen". Zahlreiche nationale und internationale Politiker reagierten schockiert und betroffen auf den tödlichen Vorfall, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz.

Die Zeugen Jehovas

Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Gemeinschaft mit einer eigenen Bibel-Auslegung. Die Anhänger glauben an Jehova als „allmächtigen Gott und Schöpfer“ und sollen sich strengen Vorschriften unterwerfen. Sie sind davon überzeugt, dass eine neue Welt bevorsteht und sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden. Die streng organisierte Gruppe wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von dem Geschäftsmann Charles Taze Russell (1852-1916) in den USA gegründet und finanziert sich durch freiwillige Spenden. Weltweit haben die Zeugen Jehovas etwa acht Millionen Mitglieder. Die „Weltzentrale“ ist in New York. Die deutsche Gemeinschaft mit rund 200.000 Mitgliedern gehört zu den größten in Europa.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel Heidi Riepl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.