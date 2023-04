Amerikaner fand gestohlenen Lkw mittels AirTag: Dieb erschossen

Sie sind gerade einmal so groß wie eine Münze, federleicht und sollen helfen, verlorenen gegangene Gegenstände wiederzufinden: Mit Apples AirTags lassen sich seit 2021 Koffer, Schlüssel oder Brieftaschen per App orten. Nun hat das kleine Hightech-Plättchen einen Kfz-Dieb in Texas überführt – und ihm das Leben gekostet. Das berichten amerikanische Medien wie die lokale Online-Plattform MySanAntonio und der überregionale Nachrichtensender Fox News.

Mittels AirTag geortet

Wie die Polizei von San Antonio mitteilte, hatte der Mann einen Lastwagen aus einer Hauseinfahrt gestohlen. Der Besitzer beobachtete den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Die Beamten dürften dem Texaner aber nicht schnell genug gewesen sein. Er entschloss sich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und ortete seinen Laster mittels AirTag. Auf dem Parkplatz eines rund 30 Kilometer entfernten Einkaufszentrums fand er nicht nur sein gestohlenes Fahrzeug, sondern traf auch auf den Dieb.

"Warten Sie auf die Polizei"

Was dann genau passierte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht: Der Täter überlebte die Konfrontation mit dem Opfer nicht. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war er bereits seinen schweren Schussverletzungen erlegen. Wie der Bestohlene aussagte, soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

Er habe befürchtet, der Dieb würde eine Waffe ziehen, habe das dann seinerseits getan und mehrmals geschossen. Mehrere Patronenhülsen und eine Waffe wurden sichergestellt. Hinweise auf eine zweite Waffe gab es nicht.

Die Polizei ging in einer ersten Einschätzung nicht davon aus, dass der Mann angeklagt wird, richtete aber einen Appell an die Bürger: "Warten Sie in solchen Fällen auf die Polizei. Wir begleiten Sie. Wir sind für so etwas ausgebildet."

Liberale Waffengesetze

Die liberalen Waffengesetze in Texas stehen immer wieder in der Kritik: Auch ohne Genehmigung dürfen Waffen zur eigenen Verteidigung mitgeführt werden. Demnach darf in der Öffentlichkeit eine Waffe tragen, wer mindestens 21 Jahre alt ist und keiner ausdrücklichen Beschränkung zum Tragen von Waffen unterliegt.

