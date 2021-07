Amerika feiert Geburtstag: Unabhängigkeit und Rückkehr zur Normalität

Die USA atmet auf. Erstmals seit Pandemiebeginn wurden die Koffer der US-Bürger wieder gepackt und das Feiertagswochenende zum Verreisen genutzt. Auch Präsident Joe Biden strahlte Zuversicht aus und veranstaltete, anlässlich des Independence Days am 04. Juli 2021, ein großes Fest. Jener Tag erinnert an die Unabhängigkeitserklärung der USA vom 04. Juli 1776. In diesem Jahr ehrte Biden jedoch vor allem jene Bürger, welche in der Pandemie durch ihre Arbeit Spitzenleistungen erbracht hätten und als sogenannte "first responder" gelten. Darunter fallen unter anderem Gesundheitsberufe wie Krankenschwestern, Militärsangehörige sowie Feuerwehrleute. Biden wollte durch das Fest Dank und Zuversicht für die kommende Zeit vermitteln. Für das Highlight des Tages, sorgte ein prachtvolles Feuerwerk als Zeichen der Unabhängigkeit des Virus.

Weitgehende Rückkehr zur Normalität

Trotz der Unbeschwertheit, gab es auch zahlreiche Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auslöser dafür war der Tod des Afroamerikaners George Floyd. Auch ausgeschlossene Gruppierungen vor der US-mexikanischen Grenze repräsentierten ein Bild der Ungleichheit an einem einst so positiven Tag der Unabhängigkeit und Zuversicht. Trotz der Proteste wurde der feierliche Anlass vor allem zur Betonung der positiven Pandemieentwicklung herangezogen. Nach einem langen, pandemiebedingtem Stillstand der Vereinigten Staaten, konnten die ersehnten Schritte Richtung Normalität vollzogen werden.

Bereits 80 Prozent der über 65-Jährigen in den USA seien vollständig geimpft, wodurch bei den Infektions- und Todeszahlen in den USA ein deutlicher Rückgang verzeichnet wurde. Nichtsdestotrotz konnte Bidens Ziel, bis zum Independence Day 70 Prozent der Erwachsenen zumindest einmal zu impfen, nicht erreicht werden. Zu großer Vorsicht appellieren Vertreter der Gesundheitsbehörden, da sich die Krankenhäuser im ländlichen Bereich bereits wieder füllen würden. Dem US-Virologen Anthony Fauci nach, würden Ungeimpfte rund 99,2 Prozent der Corona-Toten ausmachen. Demnach folgt auch ein Appell Bidens, das Impfangebot wahrzunehmen, um gemeinsam gegen die Pandemie anzukämpfen.

Die Rede von Joe Biden zum Nachsehen: