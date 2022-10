OÖN: Wie ist die Entdeckung des Grabes einzuordnen, wieso galt und gilt es als Sensation? Michaela Hüttner: Weil die Bestattung mehr oder weniger ungestört war. Es hatte sicher schon jemand das Grab geöffnet, ob aber auch jemand drinnen war, ist fraglich. Es war so ziemlich alles an Grabinventar noch da. Bei allen anderen Königsgräbern hat es so etwas nicht wirklich gegeben. Da hat man die Gräber, vielleicht noch einen Sarg und irgendwo anders die Mumie gefunden, aber der gesamte sogenannte