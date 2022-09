Als die Queen starb, strahlte ein Regenbogen über dem Buckingham Palast

Nach den besorgniserregenden Nachrichten über den Gesundheitszustand der britischen Königin versammelten sich am Donnerstag ab dem Nachmittag Menschen vor dem Buckingham Palast in London. Gegen 19.30 Uhr (österreichischer Zeit) erhielten sie die traurige Nachricht: Die Queen ist mit 96 Jahren gestorben. Die Flaggen am Palast wurden auf halbmast gesetzt, die Nationalhymne "God save the Queen" erklang, bei vielen flossen Tränen. Auch der Himmel weinte: Nach strömendem Regen machten die dunklen Wolken Platz für die Sonne. Über der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs kamen mehrere Regenbögen zum Vorschein. Sie strahlten über den Trafalgar, den Buckingham Palast, und sogar über der berühmten London Bridge und über dem Schloss Windsor.

Ein Chefreporter des "Daily Mirror" hat den magischen Moment festgehalten und auf Twitter geteilt: