"Almosenmeister" des Papstes droht Klage

Die Stromgesellschaft Acea reichte bei der Polizei eine Anzeige wegen unerlaubter Einschaltung gesperrter Stromzähler ein. Wegen unbezahlter Rechnungen in Höhe von 300.000 Euro war der Strom in dem Gebäude am 6. Mai abgestellt worden.

Krajewski besuchte am Samstag die rund 400 Bewohner des Gebäudes, das die Gemeinde Rom räumen will, und brachte den Kindern Spielsachen. Da das Gebäude und die besetzten Wohnungen drei Tage ohne Strom waren, reaktivierte Krajewski selbstständig die Stromversorgung. Krajewski betonte, er übernehme persönlich die Verantwortung für seine Geste vor der Stromgesellschaft und der Gemeinde Rom.

