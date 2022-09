Allüren eines Königs? Video von Charles erhitzt die Gemüter

Wird ein Tintenfässchen das Ende der jahrhundertealten britischen Monarchie einleiten? Wenn es auch nicht ganz so schlimm kommen sollte, hat sich der neue britische König Charles III. jedenfalls keinen Gefallen getan, als er mit grimmigem Blick und fuchtelnden Händen seine Untergebenen zum Wegräumen eines solchen Behälters aufforderte.

Als Charles am Samstag seine Proklamation unterzeichnete, passte ihm offenbar die Platzierung des Tintenfässchens nicht. Mit einer herrischen Geste gegen seine Mitarbeiter machte er seinen Unmut deutlich - das kam nicht gut an. Auf Twitter kursierte ein Clip von der Szene aus der Proklamationszeremonie, den viele Nutzer kritisch kommentierten. "Stell dir vor, jemanden zu respektieren, der einen anderen Menschen so behandelt", heißt es in einem Kommentar. Eine andere Nutzerin legt Charles die Worte in den Mund: "Der Diener muss meinen Schreibtisch für mich abräumen. Man kann nicht von mir erwarten, dass ich Dinge wegstelle." Viele fühlten sich darin bestätigt, dass der Monarchie nach dem Tod von Elizabeth II. keine Zukunft beschert sei.

In britische Medien suchte man Berichte über den Vorfall zunächst vergeblich. Die getragene Liveberichterstattung über trauernde Untertanen, die Nachfolgeregelung und das minuziös geplante Trauerritual lassen kaum Platz für kritische Stimmen oder auch nur Unterhaltungsprogramm.

Lange war Charles in der britischen Bevölkerung umstritten. Das hatte vor allem mit seiner Trennung von Diana zu tun. Doch in den vergangenen Jahren – auch dank einer PR-Kampagne des britischen Königshauses – schaffte es der Sohn und Nachfolger der verstorbenen Queen Elizabeth II. durchaus zu Popularität.