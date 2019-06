AKW Mochovce: "Alles war Pfusch"

Risse im Beton, Löcher in der Decke der Turbinenhalle, chaotisch und zu kurz verlegte Kabel und unsachgemäße Schweißnähte seien nur einige der Missstände, berichtet auch Reinhard Uhrig, Anti-Atom-Sprecher von Global 2000.

Der frühere Facharbeiter will in den vergangenen zwei Jahren die groben Mängel mit rund 600 Fotos dokumentiert haben. Er gab auch an, die Qualitätsmängel vergeblich an die zuständigen Stellen gemeldet zu haben. "Das kann man nicht einschalten, das ist eine Katastrophe", sagte der Mann.

Vor rund vier Monaten wurden die ersten Berichte über Bau- und Sicherheitsmängel im Reaktorblock 3 bekannt, der laut slowakischen Plänen Ende 2019 fertiggestellt sein sollte. Nach internationaler Kritik stimmte der AKW-Betreiber Ende Mai einer Untersuchung des Blocks durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) zu.