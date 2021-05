Afrikaluft brachte Hochsommer nach Griechenland: 37 Grad auf Kreta

Auf der Insel Kreta zeigten die Thermometer 37,3 Grad an. In Mittelgriechenland, etwa in Athen, gab es Tropennächte: Die Werte fielen auch nach Sonnenuntergang nicht unter 20 Grad. Die Hitze dürfte wohl bis Montagabend andauern, teilte das Meteorologische Amt (EMY) am Sonntag mit.

Die hohen Temperaturen sind eine Folge von Südwinden aus Afrika, die warme Luft mit sich bringen. Vielerorts war es diesig, weil die Sahara-Winde auch feinste Sandkörner mit sich führten.