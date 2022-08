Afghanistan: Mindestens 20 Tote nach Überschwemmungen

Weitere 30 Verletzte und mindestens vier Vermisste seien in einem Bezirk der Provinz Lugar gemeldet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Hälfte der Todesopfer soll es sich um Kinder handeln. Mehr als 3.000 Wohnhäuser seien beschädigt oder zerstört worden.

Aufnahmen in sozialen Medien zeigten Kinderleichen und überflutete Dörfer. "Die Situation ist sehr besorgniserregend", sagte ein Polizeisprecher. Die Menschen bräuchten dringend Hilfe. Nach Angaben der Nationalen Katastrophenschutzbehörde versuchten Einsatzkräfte seit Samstagabend, Menschen mit Hubschraubern aus den Fluten zu retten. Auch ein Notlager sei eingerichtet worden.

Afghanistan wird jedes Jahr von saisonalen Überschwemmungen heimgesucht. In der vergangenen Woche starben mindestens 32 Menschen in der östlichen Provinz Parwan, nachdem Wassermassen durch mehrere Täler geströmt waren. Da es kein Warnsystem in dem gebirgigen Land gibt, werden die Bewohner oft von Sturzfluten überrascht.