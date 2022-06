Affenpocken: WHO prüft internationalen Gesundheitsnotstand

Die Weltgesundheitsorganisation WHO dämpft Erwartungen auf eine zeitnahe Entscheidung ihres Notfallausschusses zum Thema Affenpocken. Die Fachleute, die unter anderem darüber sprechen, ob sie der WHO die Ausrufung einer "Notlage von internationaler Tragweite" empfehlen, sollen ihre Beratungen am Donnerstag um 12.00 Uhr beginnen, wie die WHO am Mittwochabend mitteilte. "Der Ausschuss dürfte in den kommenden Tagen eine Mitteilung herausgeben", hieß es.

Die WHO hatte den Notfallausschuss angesichts der wachsenden Zahl von Affenpocken-Meldungen aus Dutzenden Ländern einberufen. Der Rat besteht aus rund einem Dutzend unabhängigen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern aus aller Welt, die sich mit dem Affenpockenvirus besonders gut auskennen. Sie beraten per Video-Schaltung. Wer in den Ausschuss berufen wurde, teilte die WHO zunächst nicht mit. Die Fachleute prüfen bisherige Erkenntnisse und das Risiko einer größeren Bedrohung, und sie formulieren Empfehlungen für Gesundheitsbehörden.