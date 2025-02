Affe verursachte für landesweiten Stromausfall in Sri Lanka

Das Tier drang Regierungsangaben zufolge in ein Elektrizitätswerk im Süden der Hauptstadt Colombo ein. "Ein Affe ist in Berührung mit unserem Netztransformator gekommen und hat ein Ungleichgewicht im System verursacht", sagte Energieminister Kumara Jayakody am Sonntag vor Journalisten.

Der Ausfall begann den Angaben zufolge um 11.30 Uhr (Ortszeit; 07.00 MEZ) und war nach drei Stunden immer noch nicht vollständig behoben. Ingenieure arbeiteten noch daran, die Stromversorgung so schnell wie möglich wieder vollständig herzustellen, erklärte Jayakody.

Die Menschen in Sri Lanka sind Stromausfälle gewohnt - im Sommer 2022 waren sie aufgrund von Stromrationierungen auf 13 Stunden am Tag infolge einer Wirtschaftskrise mehrere Monate lang regelmäßig ohne Strom.

