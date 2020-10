Ärzte ohne Grenzen fordert Rückführungen nach Libyen zu beenden

"Die Europäische Union unterstützt und finanziert die libysche Küstenwache seit rund drei Jahren, um Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten auf See abzufangen und sie gewaltsam nach Libyen zurückzubringen", schreibt die Hilfsorganisation am Mittwoch in einer Aussendung. "Nicht zuletzt anlässlich des jüngsten EU-Migrationspakts fordert Ärzte ohne Grenzen erneut, dass Leben gerettet anstatt dass Schutzsuchende in ein Bürgerkriegsland zurück gezwungen werden."

Im neuen Migrationspakt sage die EU, sie werde "einen menschlichen und humanen Ansatz" verfolgen, und dass "Leben auf See zu retten nicht optional" sei, so die Organisation in der Aussendung. Das grenze an Heuchelei: "Wir fragen die Staats- und Regierungschefs der EU, was daran menschlich sein soll, wenn sie alles in Ihrer Macht tun, um Such- und Rettungsschiffe von NGOs zu blockieren und zu kriminalisieren - um gleichzeitig einer libyschen Küstenwache bedingungslose Unterstützung anzubieten, die Flüchtlinge und Migranten gewaltsam nach Libyen zurückbringt."