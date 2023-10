Ältester Hund der Welt ist tot: Bobi starb im Alter von 31 Jahren

Der Rafeiro-Hund namens Bobi starb im Alter von 31 Jahren in seinem Zuhause in dem portugiesischen Dorf Conqueiros, wie sein Besitzer Leonel Costa am Montag örtlichen Medien mitteilte. Demnach verbrachte Bobi seine letzten Momente glücklich in seinem Zuhause. Er habe "viele Menschen glücklich gemacht, insbesondere seine Familie", sagte Costa.

Guinness World Records hatte das Tier erst im Februar zum ältesten Hund der Welt ernannt. Als die Behörde damals Bobis Alter von 30 Jahren und 266 Tage bestätigte, wurde der Rafeiro-Hund damit zum ältesten Hund aller Zeiten. Wie Guinness World Records nun mitteilte, starb Bobi im Alter von 31 Jahren und 165 Tagen.

Lesen Sie dazu aus dem Archiv: Ältester Hund: Spike von Bobi übertroffen

Rafeiro-Hunde haben normalerweise eine für Hunde recht hohe durchschnittliche Lebenserwartung von zwölf bis 14 Jahren. Das Geheimnis von Bobis langem Leben war laut seinem Besitzer vor allem sein liebevolles Zuhause - inmitten von Katzen in einem kleinen Dorf.

Steckbrief Rafeiro-Hunde

Name der Hunderasse: Rafeiro Do Alentejo

Rafeiro Do Alentejo Stammt aus: Portugal

Portugal Größe: bis zu 74 Zentimeter hoch

bis zu 74 Zentimeter hoch Gewicht: bis zu 60 Kilogramm schwer

bis zu 60 Kilogramm schwer Fell: grau, schwarz, fahlgelb bis hellgraubraun, manchmal weiße Flecken

grau, schwarz, fahlgelb bis hellgraubraun, manchmal weiße Flecken Alter: bis zu 14 Jahre normalerweise

bis zu 14 Jahre normalerweise Eigenschaften: selbstbewusst, eigenständig, intelligent

selbstbewusst, eigenständig, intelligent Typisch: Arbeitshund – braucht viel Beschäftigung und viel Auslauf; ist als Familienhund sehr treu

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper