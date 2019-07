Achtjährigen vor Zug gestoßen: Für Seehofer war es "kaltblütiger Mord"

"Ein solches Ereignis macht uns alle fassungslos und trifft uns mitten ins Herz." Mit diesen Worten meldete sich gestern Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) nach der Schreckenstat von Frankfurt/M. am Montag zu Wort. Dort hatte Habte A. (40) aus Eritrea eine 40-jährige Frau sowie deren achtjährigen Sohn vom Bahnsteig vor einen einfahrenden ICE-Zug gestoßen. Während sich die Mutter noch retten konnte, wurde der Bub überrollt und getötet. Eine 78-jährige Frau versuchte der Mann offensichtlich ebenfalls vom Bahnsteig zu stoßen, diese konnte einen Sturz jedoch vermeiden.

Die Tat beschrieb Seehofer gestern als "kaltblütigen Mord". Der mutmaßliche Täter stammt laut dem Präsidenten der deutschen Bundespolizei, Dieter Romann, aus Eritrea und war 2006 illegal in die Schweiz eingereist. 2008 wurde ihm Asyl gewährt. Der verheiratete Vater von drei Kindern galt dort lange als gut integriert und vorbildlich. Er sei auch einer festen Arbeit nachgegangen – bei den Verkehrsbetrieben Zürich.

Zuletzt war A. allerdings zur Festnahme ausgeschrieben. Er soll vergangenen Donnerstag eine Nachbarin mit einem Messer bedroht, gewürgt und eingesperrt haben und danach geflüchtet sein. Den deutschen Behörden war A. offenbar nicht bekannt. Auf seiner Reise nach Deutschland wurde er nach bisherigem Kenntnisstand nicht kontrolliert.

Von Zeugen festgehalten

Nach der Tat am Frankfurter Hauptbahnhof flüchtete A. Er wurde allerdings von mehreren Zeugen, darunter einem Beamten der Landespolizei Hessen in Zivil, verfolgt, vor dem Bahnhof eingeholt und festgehalten. Das Zeugenverhalten bewertete Seehofer als "positives Beispiel praktizierter Zivilcourage". Erkenntnisse zum Tatmotiv gibt es bisher nicht.

Der Innenminister hatte gestern Vormittag auch zu einem Krisengipfel der Sicherheitsbehörden geladen, bei dem es nicht nur um den Frankfurter Fall gegangen sei, sondern "um verschiedene schwerwiegende Delikte". Darunter sei auch ein weiterer Fall, wo vor wenigen Tagen im Bahnhof der Stadt Voerde in Nordrhein-Westfalen eine 34-Jährige vor einen Regionalzug gestoßen wurde und ums Leben gekommen war. Der 28-jährige Tatverdächtige – ein in Deutschland geborener Serbe – sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft. Der mutmaßliche Täter und das Opfer kannten sich ebenso wie im Frankfurter Fall nicht.

"Was ist der Grund für eine derartige Entwicklung?", fragte Seehofer. Er will vor allem eine Konsequenz ziehen: "Wir brauchen mehr Polizeipräsenz." Im öffentlichen Raum – darunter eben die 5600 Bahnhöfe Deutschlands – sei dies für die Menschen "unverzichtbar". Auch das Thema Videoüberwachung werde eine Rolle bei Spitzengesprächen spielen.