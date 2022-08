Acht Tote bei Angriff auf illegale Bar in Mexiko

Fünf weitere wurden verletzt, als bewaffnete Angreifer in dem Lokal in Celaya im Bundesstaat Guanajuato in Zentralmexiko das Feuer eröffneten, wie die Zeitung "Milenio" am Samstag unter Berufung auf die örtlichen Sicherheitskräfte berichtete. Die Polizei leitete eine Fahndung nach den Tätern ein, die nach Angaben von Augenzeugen mit Autos und Motorrädern flüchteten.

Mexiko leidet seit Jahren unter einer Welle der Gewalt. Im vergangenen Jahr wurden in dem lateinamerikanischen Land im Schnitt fast 100 Tötungsdelikte pro Tag registriert. Rund 100.000 Menschen gelten zudem als verschwunden. Für den Großteil der Gewalttaten sind kriminelle Banden verantwortlich. Die meisten Taten werden nie aufgeklärt.