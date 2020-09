Acht Todesopfer und 996 Neuansteckungen in Italien

In Italien ist die Zahl der Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden wieder gesunken und lag den zweiten Tag in Folge unter der 1000er-Marke. Von Montag auf Dienstag wurden 978 Neuansteckungen gemeldet, nach 996 am Vortag. Acht Personen starben binnen 24 Stunden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es sechs gewesen.

35.491 Menschen sind seit Ausbruch der Epidemie in Italien am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der noch aktiven Fälle lag bei 26.754, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 1288 auf 1380. Auf der Intensivstation befanden sich am Dienstag 107 Patienten, am Vortag waren es 94. In Heimquarantäne befinden sich derzeit 25.267 Menschen. Die Zahl der offiziell genesenen Corona-Infizierten stieg auf 270.944.

In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, gab es am Dienstag zwei Todesopfer. Die Zahl der Gestorbenen stieg somit auf 16.867. 242 Neuinfizierte zählten die dortigen Behörden. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den lombardischen Spitälern betrug 212. Auf Intensivstationen lagen in der Lombardei 21 Patienten.

Fast 5000 Neuinfektionen in Frankreich

In Frankreich registriert das Gesundheitsministerium 4982 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind zwar mehr Fälle als am Montag mit 3.082, aber deutlich weniger als der Höchstwert vergangene Woche mit fast 7400 Fällen. Insgesamt haben sich nachweislich 286.007 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um 26 auf 30.661.

Weniger Neuinfektion in Großbritannien

Großbritannien meldete unterdessen 1295 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind 111 weniger als tags zuvor. Die Zahl der Corona-Toten steigt nach Angaben der Regierung um drei auf 41.504.

