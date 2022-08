Abwasserüberwachung in Großbritannien weitgehend fehlerhaft

Wie eine Auswertung von Daten der Umweltbehörde Environment Agency durch die oppositionellen Liberaldemokraten ergab, funktionieren zahlreiche Anlagen, die die Einleitung von Abwässern in Seen, Flüsse und das Meer überwachen, nicht oder sind gar nicht wie vorgesehen installiert. Rund ein Viertel aller Abwässer sei im vergangenen Jahr unüberwacht eingeleitet worden, hieß es in der Nacht auf Montag. Für etliche Strände in England und Wales wurden zuletzt Warnungen vor Verschmutzungen erlassen. Fotos und Videos zeigten, wie Abwässer an beliebten Badestränden eingeleitet wurden.

"Regierung hat sich nicht ausreichend gekümmert"

Der Umweltaktivist Stanley Johnson, Vater von Premierminister Boris Johnson, kritisierte im Gespräch mit seiner Tochter Rachel Johnson im Radiosender LBC die Regierung scharf. Sie habe sich nicht ausreichend darum gekümmert, die Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Der umweltpolitische Sprecher der Liberaldemokraten, Tim Farron, warf den Firmen schweres Versagen vor. "Dies ist ein nationaler Skandal, und diese neuen Zahlen stinken nach Vertuschung", sagte Farron. "Großbritanniens Badeorte werden von verschmutzten Abwässern überschwemmt, doch die Regierung lässt sich nicht blicken."

Zuvor hatte bereits die oppositionelle Labour-Partei unter Berufung auf Daten der Environment Agency mitgeteilt, dass die Menge ungeklärter Abwässer zwischen 2016 und 2021 beinahe um das Dreißigfache gestiegen ist. Der zuständige Staatssekretär Steve Double forderte die Unternehmen auf, die Menge der ungeklärten Abwässer radikal zu senken. Die Regierung habe bereits zahlreiche Maßnahmen getroffen, um das Problem zu lösen und die Wasserqualität zu verbessern. Ein Sprecher von Anglian Water sagte, das Unternehmen habe Hunderte Millionen Pfund investiert und fast alle Badestrände in der Region zeigten gute Werte. Von den anderen Unternehmen gab es zunächst keine Kommentare.