Abschuss von MH 17: "In Russland gibt es keine privaten Raketensysteme"

Es war ein Albtraum, kein einfacher Flugzeugabsturz. Die Menschen seien in ihren Sesseln vom Himmel gefallen wie ein Schwarm großer Vögel, erzählte ein Augenzeuge aus dem Dorf Rossipne den OÖNachrichten. Der Rumpf der Boeing mit der Flugnummer MH 17 war in 10.000 Meter Höhe von einer Rakete zerfetzt worden, Trümmer und Tote regneten auf Felder und Vorgärten nördlich der ostukrainischen Stadt Tores nieder. Am 17. Juli 2014 war eine malaysische Passagiermaschine über der prorussischen Rebellenrepublik Donezk abgeschossen worden. Alle 298 Insassen, darunter vor allem Niederländer, starben.

Morgen beginnt in Schiphol der Prozess gegen die Männer, die für das Massaker in der Luft verantwortlich sein sollen. Namentlich angeklagt sind Igor Girkin, russischer Feldkommandeur und "Verteidigungsminister" der Donezker Rebellenrepublik, zwei weitere Russen und ein Ukrainer.

Girkin als Hauptverantwortlicher?

Sie gelten als Helfershelfer oder Mitwisser. Aber keiner von ihnen hat auf den Startknopf des Buk-Raketensystems gedrückt, das die Boeing zerstörte, oder seinen geheimen Einsatz im Donbas befohlen. Skeptiker befürchten, niederländische Ermittler wollten die Verantwortung vor allem auf Girkin schieben, um nicht in die Verlegenheit zu geraten, die militärische und politische Führung Russlands beschuldigen zu müssen.

Und in Moskau gehen Gerüchte um, darauf hätten sich Wladimir Putin und der niederländische Premier Mark Rutte bei einem Gespräch im Juli 2019 verständigt. "Regierungsvertreter geraten eigentlich nur nach verlorenen Kriegen vor Gericht", sagt Roman Zymbaljuk, ukrainischer Russland-Korrespondent und Blogger. "Krieg und Kriegsverbrechen werden nicht wie gewöhnliche Kriminalität behandelt."

Der Moskauer Rechtsanwalt Mark Fejgin aber glaubt, die russische Seite hätte den Niederländern insgeheim finanzielle Kompensationen für die Familien der Opfer vorgeschlagen, gegen deren Stillschweigen. Aber diese hätten abgelehnt. "Jetzt droht Russland ein sehr schmerzhafter Prozess."

Zwei der Angeklagten sind russische Berufsoffiziere, "Urlauber", die angeblich privat im Donbas Krieg führten. Sie sollen den Transport des tödlichen Buk-Systems aus Russland mit organisiert haben. "In Russland aber gibt es keine privaten Raketensysteme", sagt Zymbaljuk. Die Ermittler bezeichnen die 53. russische Luftabwehrbrigade als Besitzerin der Buk. Mit anderen Worten, das russische Verteidigungsministerium.

Die Russen machten erst eine ukrainische Buk, dann ein ukrainisches Kampfflugzeug, dann wieder eine Buk für den Abschuss verantwortlich. "Wir hoffen auf die Wahrheit über die Rolle der Ukraine und anderer interessierter Seiten beim Abschuss", sagt der Moskauer Politologe Alexei Muchin.

Viele Staatsmedien schweigen

Aber in der russischen Hauptstadt herrscht Nervosität, offizielle Sprecher nennen den Prozess eine "Posse", die meisten Staatsmedien schweigen. Und das patriotische Portal Zargrad schreibt über den Coronavirus in den Niederlanden: Er könne das Verfahren beeinflussen, weil das Gericht keine Infizierten in den Saal lassen wolle. Zargrad hofft wohl auf einen Prozessabbruch wegen Pandemie-Panik.

Die Ermittler sagen, es gäbe bisher nicht bekannte Augenzeugen und Beweise. Das Verfahren, das Monate, sogar Jahre dauern mag, könnte massenhaft Einzelheiten über Moskaus kriegerische Aktivitäten in der Ukraine publik machen. Noch immer leugnen Putin und sein Gefolge das Eingreifen der Armee im Donbas sowie jede Beteiligung am MH17-Abschuss.

Anwalt Fejgin aber sagt, in Schiphol drohe ein Urteil, das Russlands Militärintervention zu einer juristischen Tatsache mache. "Die Führung wird solch einen Schuldspruch nicht akzeptieren, aber die internationale Gemeinschaft kann ihn kaum ignorieren. Er stellt auch das Minsker Friedensabkommen infrage." Russland trete dort bisher als Garant und Vermittler auf, stehe dann aber als Kriegspartei und Angreifer da.

Artikel von Stefan Scholl