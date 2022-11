Sie sollen zudem mindestens 16 Millionen Euro an die Verwandten der Opfer zahlen. Ein vierter Angeklagter wurde freigesprochen. Das Gericht verkündete das Urteil am Donnerstag in Abwesenheit der Angeklagten. Bei den Verurteilten handelt es sich um den Ex-Geheimdienstoffizier Sergej Dubinski und den Kommandanten der prorussischen Rebellen, Igor Girkin. Hinzu kommt der Ukrainer Leonid Kharchenko, er war Rebellenkommandant in Donezk. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass die Verurteilten