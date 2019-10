Abenteuerfotos für Putin zum 67. Geburtstag

Diesmal durften die Russen ihn beim Wandern und Pilzesammeln in der sibirischen Taiga bewundern. Gemeinsam mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu bestieg er einen Berg, der Putin zufolge rund 2000 Meter hoch ist. An die Pension denkt der Kremlchef übrigens noch nicht: Seine vorerst letzte Amtszeit endet laut Verfassung erst in fünf Jahren. Seine politische Zukunft über das Jahr 2024 hinaus ließ er bisher offen.

