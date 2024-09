70 Jahre CERN: Was Europas Physik-Zentrum an Alltagstechnik lieferte

Der Name CERN ist die Abkürzung des französischen Namens der Organisation: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Europäischer Rat zur Nuklearforschung). Man kann auch Europäisches Labor für Teilchenphysik dazu sagen. Wie auch immer: Am CERN feiert man morgen (29. September) den 70. Geburtstag. Direkt beim CERN arbeiten etwa 2500 Leute, die Kollaborationen mit Physikerinnen und Physikern in aller Welt, die Daten auswerten, umfassen mehr als 17.000 Menschen.