66-jähriger Deutscher fast 20 Stunden lang in Toilette eingesperrt

Er blieb so lange unentdeckt, weil niemand im Firmengebäude war und er sein Handy nicht dabeihatte, wie die Polizei mitteilte. Angehörige hätten sich um den 66-Jährigen gesorgt und in der Nacht auf Samstag die Polizei alarmiert. Er habe sich nicht wie üblich bei ihnen gemeldet. Die Beamten hätten den Mann schließlich an seiner Arbeitsstelle gefunden - in einer Toilette mit verschlossener Tür.

Wegen eines technischen Defekts habe man sie nicht öffnen können. Die Feuerwehr spreizte sie demnach auf und befreite den 66-Jährigen, der seit Freitagvormittag dort ausgeharrt hatte. Er war laut Polizei den Umständen entsprechend wohlauf.

Mehr zum Thema Weltspiegel Entschädigung zu gering? Kreuzfahrt-Gäste im Hungerstreik LONDON. Aus Wut über ihrer Sicht nach unzureichenden Schadenersatz für eine abgekürzte Reise durch die Antarktis sind Passagiere eines ... Entschädigung zu gering? Kreuzfahrt-Gäste im Hungerstreik

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.