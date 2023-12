61 Migranten starben bei Schiffsunglück vor Libyen

Wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) auf der Plattform X (vormals Twitter) mitteilte, kamen bei dem "tragischen" Unglück 61 Menschen ums Leben, darunter auch Frauen und Kinder.

Unter Berufung auf Überlebende hieß es, dass sich insgesamt 86 Menschen auf dem Boot befunden hatten. Es war in der Stadt Zwara in See gestochen.

