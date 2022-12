60.000 Gläubige zu Beerdigung Benedikts XVI. erwartet

Von Montag bis Mittwochabend soll der Sarg des früheren Papstes aufgebahrt werden, 35.000 Personen pro Tag werden im Petersdom erwartet, geht aus Schätzungen des römischen Präfekten Bruno Frattasi hervor. Er leitete am Samstagnachmittag ein Treffen über die Sicherheitsvorkehrungen, die Rom in Hinblick auf Benedikts Begräbnis ergreifen wird.

Über 1.000 Sicherheitskräfte werden in den nächsten Tagen in der italienischen Hauptstadt eingesetzt. 500 Angehörige des Zivilschutzes werden den Pilgern Auskünfte geben. Während des Begräbnisses wird der Flugraum über Rom gesperrt, berichtete der Präfekt. Erwartet wird ein starker Zustrom von Gläubigen und das Eintreffen internationaler Delegationen - vor allem aus Italien und dem Heimatland des verstorbenen früheren Papstes, Deutschland.

Papst Franziskus wird am Donnerstag im Petersdom die Trauerzeremonie für seinen Vorgänger zelebrieren. Das Begräbnis des emeritierten Papstes soll nach dessen Willen "im Zeichen der Einfachheit" stattfinden und soll also "feierlich, aber nüchtern" sein, teilte der Vatikan-Sprecher Matteo Bruni mit.

Das gesamte Protokoll wird im Vergleich zum Begräbnis eines amtierenden Papstes etwas vereinfacht sein. Aber auch wenn Benedikt kein Staatsoberhaupt mehr war, trug Joseph Ratzinger nach seinem aufsehenerregenden Rücktritt am 11. Februar 2013 immer noch den Titel Papst und der Vatikan wird ihm die gebührende Ehre erweisen.

Die sterblichen Überreste des emeritierten Papstes Benedikt XVI. werden bis zum frühen Montagmorgen im Kloster Mater Ecclesiae ruhen. Offizielle Besuche oder öffentliche Gebete sind nicht vorgesehen, teilte das Presseamt des Vatikans mit. Am Montag wird der Leichnam ab 9 Uhr für die Gläubigen im Petersdom aufgebahrt. Die Basilika ist von 9.00 bis 19.00 Uhr, am Dienstag und Mittwoch von 7.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.

Der emeritierte Papst wird demnach in der Krypta unterhalb des Petersdoms beigesetzt. Der Deutsche hatte sich laut dpa gewünscht, an jener Stelle beigesetzt zu werden, wo Papst Johannes Paul II. nach seinem Tod zunächst seine Ruhestätte fand, ehe er nach der Seligsprechung in eine Kapelle im Petersdom gebracht wurde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper