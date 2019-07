"Wir gehen jetzt von der Verteidigung in den Angriff über." Mit diesen Worten umschrieb Landrat Stefan Sternberg gestern die Arbeit der Löschmannschaften. Seit Sonntag fordert ein Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern die Einsatzkräfte. In der Nacht auf gestern breiteten sich die Flammen von 430 auf 600 Hektar aus. 780 Bewohner aus vier angrenzenden Dörfern mussten in Sicherheit gebracht werden. Mittlerweile gelten die Dörfer aber als geschützt vor dem Übergreifen des Feuers.

Gestern begannen Bergepanzer der Bundeswehr, Schneisen in das Brandgebiet zu schlagen und so den Feuerwehrleuten einen sicheren Zugang in das stark munitionsbelastete Gebiet zu verschaffen. Bisher durften sich die Einsatzkräfte dem brennenden Gebiet teilweise nicht auf 1000 Meter nähern. "Die hochbrennbare Humusschicht, die sich in den vergangenen 70 Jahren gebildet hat, hält Hitze und Glut lange Zeit", sagte Umweltminister Till Backhaus.

45,5 Tonnen Munition pro Hektar

Der Minister betonte die Gefahr, die von der Munition auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgehe und noch im Boden verborgen sei. Bei Probegrabungen seien bis zu 45,5 Tonnen pro Hektar zu Tage gefördert worden. Immer wieder kommt es im Brandgebiet zu Detonationen.

Derzeit sind 2000 Einsatzkräfte aus Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen im Vier-Schicht-System im Einsatz. Unterstützt werden sie von sechs Löschhubschraubern. Ein Löschflugzeug hatte die Einsatzleitung abgelehnt, da dann die Hubschrauber hätten am Boden bleiben müssen. Sie holen ihr Löschwasser inzwischen auch aus der Müritz-Elde-Wasserstraße, da in der Gegend das Wasser knapp werde.

Kritik am Verhalten Schaulustiger

Nach den Worten von Lorenz Caffier, dem Innenminister des ostdeutschen Bundeslandes, werden auch zwölf Wasserwerfer der Polizei bei der Brandbekämpfung zum Einsatz kommen. Zudem komme der Bund seinen Hilfszusagen nach, unter anderem bei der Bereitstellung der Hubschrauber, die je zur Hälfte von der Bundeswehr und der Bundespolizei gestellt würden.

Kritik gab es am Verhalten einzelner Schaulustiger, die privat Drohnen in das Katastrophengebiet geschickt hätten. Das gefährde den Einsatz der Hubschrauber, sagte Caffier.

Der größte Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns war bereits vor einer Woche ausgebrochen. Nachdem er nach wenigen Tagen unter Kontrolle schien, wurden am Sonntag neue Brandherde entdeckt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bat Zeugen, sich zu melden.

