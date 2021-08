60 Jahre Mauerbau: Als Berlin über Nacht geteilt wurde

Sie war Symbol des Kalten Krieges und stand fast drei Jahrzehnte als markantes Sinnbild der deutsch-deutschen Teilung inmitten der heutigen Hauptstadt Deutschlands: die Berliner Mauer. Sie trennte Familien, zerstörte Leben und sollte für viele Menschen zur tödlichen Grenze werden. Dem Bau der Berliner Mauer ging ein regelrechter Countdown voraus, bei dem sich Ost- und Westmächte zuletzt in einer dramatischen Nervenprobe gegenüberstanden. Schon Millionen Menschen waren aus der DDR in den Westen geflüchtet.

Es ist der 13. August 1961: Ein Sonntag, ganz Berlin genießt das Wochenende. Doch am frühen Morgen beginnen Tausende ostdeutsche Polizisten mit der Abriegelung der sogenannten Sektorengrenze. 155 Kilometer Stacheldraht werden auf Befehl von SED-Chef Walter Ulbricht in der DDR quer durch die Stadt gezogen. Der Bau der Berliner Mauer hat begonnen. Der Westen scheut nach der im Geheimen vorbereiteten Abriegelung der Sektorengrenze zunächst die klare Konfrontation mit DDR und UDSSR, denn: Ein Atomkrieg steht drohend im Raum. "Den hätte man erst riskiert, wenn die alliierten Zufahrtsrechte beschnitten worden wären", erzählt der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk. Noch gelten diese — trotz Abriegelung — in ganz Berlin. Erst im Oktober 1961 kommt es zur Zuspitzung, als ein hoher US-Diplomat am Checkpoint Charlie gestoppt wird. Am 27. Oktober fahren auf beiden Seiten Panzer auf und die Welt hält den Atem an. Die Krise dauert allerdings nur wenige Stunden, danach gilt die Mauer als akzeptiert.

Die deutsche Teilung prägte ein ganzes Zeitalter und zwang die Menschen in Ost und West auf getrennte Wege. Die Grenze zwischen Ost und West wurde streng bewacht, für die Soldaten galt der Schießbefehl. Bei der Flucht in den Westen haben bis 1989 zwischen 136 und 245 Menschen ihr Leben verloren.