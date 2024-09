6 Menschen in Ruanda am Marburg-Virus gestorben

"Wir zählen 20 infizierte Menschen und sechs, die bereits an dem Virus verstorben sind. Die überwiegende Mehrheit der Fälle und Todesfälle betrifft das Gesundheitspersonal, vor allem auf der Intensivstation", sagte der ruandische Gesundheitsminister Sabin Nsanzimana in einer Videoerklärung am späten Samstag (Ortszeit), die auf X veröffentlicht wurde.

Einrichtungen und Partner bemühen sich, die Kontakte der vom Virus betroffenen Personen nachzuverfolgen, fügte der Minister hinzu. Mit einer Sterblichkeitsrate von bis zu 88 Prozent gehört Marburg zur gleichen Virusfamilie wie das für Ebola verantwortliche Virus und wird von Fruchtfledermäusen auf den Menschen übertragen. Es verbreitet sich dann durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten infizierter Personen. Zu den Symptomen gehören starke Kopfschmerzen, Erbrechen, Muskelschmerzen und Magenschmerzen, so das Ministerium.

Das benachbarte Tansania verzeichnete Fälle von Marburg im Jahr 2023, während Uganda ähnliche Fälle im Jahr 2017 hatte.

