52-Jährige nutzte eigenes Auto als Hühnerstall

Ihr Kleinwagen, in dem ein Hahn lebte, sei seit Sonntag auf einer Straße geparkt gewesen, teilte die Polizei in Offenbach am Dienstag mit. Anrainer machten daher die Ordnungshüter auf das Auto aufmerksam.

Die 52-jährige Besitzerin erklärte den Beamten, dass sie aktuell auf der Suche nach einer geeigneten Bleibe für das Haustier sei. Sie führe den Hahn zudem mehrmals täglich auf einer Wiese aus, um für ausreichend Auslauf zu sorgen. Auf Anraten der Polizei muss die Frau nun nach einer artgerechten Bleibe für das Tier suchen.

