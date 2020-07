In der irakischen Hauptstadt Bagdad herrschen seit Tagen höllische Temperaturen. Auf 51,8 Grad Celsius kletterte das Thermometer am Mittwoch. Der Rekordwert von 51,0 Grad vom 30. Juli 2015 hat damit keine Gültigkeit mehr. Noch heißer – nämlich 52,1 Grad – war es in der südirakischen Stadt Amarah unweit der iranischen Grenze. Der nationale Hitzerekord liegt im Irak übrigens bei 53,9 Grad und wurde am 22. Juli 2016 in der Millionenstadt Basra registriert.