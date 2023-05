500 Kilogramm schwerer Tresor im Unterallgäu spurlos verschwunden

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Südwest am Sonntag meldete, bemerkte eine Zeugin das Fehlen des Tresors am Samstag. Das Büro war demnach verschlossen gewesen, laut Polizei gab es weder Aufbruch- noch Transportspuren. Bis Mittwoch soll sich der Tresor noch an seinem Platz befunden haben. Darin aufbewahrt wurden Bargeld und Schlüssel zu der Halle. Die Polizeiinspektion Wörishofen sucht Zeugen.

