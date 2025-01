460 Tafeln Dubai-Schokolade am Hamburger Flughafen beschlagnahmt

Eine 33-Jährige war mit der begehrten Süßigkeit im Wert von 2.100 Euro am zweiten Weihnachtstag von Istanbul nach Hamburg gereist, teilte der Zoll am Mittwoch mit. Bei der Einreise durch den Terminalausgang für anmeldefreie Waren wurde sie kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten in drei Koffern die gehypte Süßigkeit, die die Frau in Istanbul gekauft hatte.

"Die Reisende gab an, dass sie für eine 200-Gramm-Tafel vor Ort 4,60 Euro bezahlt habe. In Deutschland wird die Dubai-Schokolade des betreffenden Herstellers zu einem Verkaufspreis von durchschnittlich 25 Euro pro Tafel angeboten", sagte Pressesprecher Maurice Douce. Ausgehend von der eingeführten Menge sei davon auszugehen, dass die Schokolade zum gewerblichen Verkauf bestimmt sei.

Was nun mit der Schokolade passiert, ist noch unklar. Eingeführt werden darf sie wegen fehlender Kennzeichnungen zu den Inhaltsstoffen oder Allergenen nicht. Das heißt, dass sie entweder wieder ausgeführt oder vernichtet werden muss.

