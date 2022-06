Der Polizei in Italien und internationalen Fahndern ist ein schwerer Schlag gegen den Drogenhandel nach Europa gelungen. In der Hafenstadt Triest wurden bei einer Großrazzia 4,3 Tonnen Kokain beschlagnahmt, wie die italienische Finanzpolizei mitteilte. Zudem wurden fast zwei Millionen Euro Bargeld und mehrere Fahrzeuge im Wert von mehr als 100.000 Euro beschlagnahmt.

Den Angaben zufolge hatte das Kokain einen Straßenwert von mindestens 240 Millionen Euro. Es war einer der größten Kokain-Funde der Geschichte in Europa. 38 Menschen wurden den Angaben zufolge in Italien, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, den Niederlanden und Kolumbien festgenommen.

Die Ermittlungen hatten mehr als ein Jahr gedauert und wurden unter anderem in Zusammenarbeit mit den Behörden in Kolumbien und der US-Agentur Homeland Security Investigations geführt. In Italien wurde die Operation von der Anti-Mafia-Direktion des Innenministeriums koordiniert.

Es kamen auch Beamte zum Einsatz, die sich in die Dealerkette einschleusten. Mehr als 60 Polizisten aus Italien, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, den Niederlanden und Kolumbien waren am Dienstag bei den Razzien im Einsatz. Den Festgenommenen wird internationaler Drogenhandel vorgeworfen.