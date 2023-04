42 Kilo Kokain auf Klippen der Insel Vulcano entdeckt

42 Kilo Kokain sind in Vulcanello, einem Gebiet an den Klippen der Insel Vulcano bei Sizilien, angeschwemmt worden. Das Rauschgift wurde von den Carabinieri der sizilianischen Stadt Milazzo entdeckt, denen ein verdächtiger Sack auffiel, berichteten italienische Medien. Darin befanden sich 32 Pakete mit Drogen, die zur Analyse nach Messina geschickt wurden. Nach Angaben des Militärs gelangte das Rauschgift bei Flut auf eine Klippe. Die Polizei auf Sizilien hat unterdessen eine 28-jährige Frau in Palermo wegen Drogenhandels festgenommen. Bei ihr wurden Haschisch-Packungen mit Bildern von Putin und Hitler beschlagnahmt. Im Zuge der Kontrolle wurde auch ein junger Mann ebenfalls wegen Drogenhandels angezeigt.

