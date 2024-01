4 Tote bei versuchter Überquerung des Ärmelkanals

Ein weiterer Migrant befinde sich in lebensgefährlichem Zustand, erklärten die französischen Seefahrtsbehörden am Sonntag. Die Gruppe versuchte demnach, ein Schiff vor der Gemeinde Wimereux im Norden Frankreichs zu erreichen, als ihr kleines Boot am Morgen in Schwierigkeiten geriet.

Jährlich versuchen zehntausende Menschen, mit gefährlichen Überfahrten in kleinen Booten über den Ärmelkanal von Frankreich aus nach Großbritannien zu gelangen. Zuletzt waren Mitte Dezember zwei Todesfälle verzeichnet worden, als zwei Migranten bei zwei verschiedenen Versuchen, den Ärmelkanal zu überqueren, ums Leben kamen.

